На Камчатке пожароопасный сезон стартует 1 мая, но первое возгорание уже было

Москва22 апр Вести.Несмотря на то, что пожароопасный сезон на Камчатке еще не стартовал, на полуострове уже зафиксирован первый ландшафтный пожар. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, на улице Уссурийской выгорело 100 кв. м сухой растительности.

Основная причина палов травы — человеческий фактор. За нарушение правил уничтожения сухой растительности предусмотрены административные штрафы до 800 тыс. рублей.

В 2025 году на Камчатке зарегистрировали и потушили 11 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 3 тыс. га. Большинство возгораний произошло в Карагинском, Усть-Камчатском и Мильковском районах. При этом по сравнению с предыдущими годами количество пожаров на полуострове заметно снизилось.