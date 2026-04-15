Москва15 апрВести.Прокуратура Ханкайского района Приморского края выявила нарушения противопожарных правил со стороны арендатора земельного участка, следствием чего стал пожар на площади 100 га.
Как сообщается в Telegram-канале надзорного органа, на участке не были обустроены минерализованные полосы. Кроме того, риск пожара возрастал из-за сухой растительности на территории.
Допущено возгорание сухой растительности, которое с земель сельхозназначения перешло на земли государственного лесного фондауточнили в прокуратуре
Организацию, которая была арендатором участка, оштрафовали на 1 млн рублей. Кроме того, юрлицу предписано устранить нарушения, которые и повлекли за собой распространение огня.