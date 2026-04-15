С организации в Приморье взыскали 1 млн рублей из-за лесного пожара на 100 га

В Приморье оштрафовали организацию за нарушение противопожарных правил

Москва15 апр Вести.Прокуратура Ханкайского района Приморского края выявила нарушения противопожарных правил со стороны арендатора земельного участка, следствием чего стал пожар на площади 100 га.

Как сообщается в Telegram-канале надзорного органа, на участке не были обустроены минерализованные полосы. Кроме того, риск пожара возрастал из-за сухой растительности на территории.

Допущено возгорание сухой растительности, которое с земель сельхозназначения перешло на земли государственного лесного фонда уточнили в прокуратуре

Организацию, которая была арендатором участка, оштрафовали на 1 млн рублей. Кроме того, юрлицу предписано устранить нарушения, которые и повлекли за собой распространение огня.