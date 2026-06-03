Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на полигоне ТБО в Приморье

На полигоне ТБО в Приморье произошел пожар на площади 1 тысяча "квадратов" Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на полигоне ТБО в Приморье

Москва3 июн Вести.В Приморском крае прокуратурой организована проверка по факту возгорания на полигоне бытовых отходов в городе Большой Камень, площадь горения составляет 1 тысяча квадратных метров, сообщается в MAX-канале Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Эксплуатирующим объект МУП "Горхоз" к тушению привлечено 25 специалистов и 19 единиц техники.

Прокуратурой инициирована проверка по факту пожара на полигоне ТБО города Большой Камень, возгорание зафиксировано площадью 1000 кв. м отмечается в сообщении

Руководителю муниципального предприятия внесено представление, должностное лицо приглашено в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении административного дела о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при эксплуатации объекта размещения отходов.