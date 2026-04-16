Москва16 апр Вести.С 16 апреля на территории Алтайского края начался пожароопасный сезон, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону в мессенджере MAX.

Сейчас, при сходе снега и высыхании прошлогодней травы, при спутниковом мониторинге на территории края фиксируются термоточки… Так, к вечеру минувшего дня в регионе было ликвидировано 37 пожаров, из них 30 - возгорания сухой растительности и мусора отметили в пресс-службе

В ведомстве предупредили, что выжигание сухой травы для очистки территорий в этот период крайне опасно.