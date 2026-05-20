Особый противопожарный режим ввели в лесах Архангельской области до 1 июня

Москва20 мая Вести.В лесах Архангельской области с 20 мая введен особый противопожарный режим из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский.

По его данным, на большей части региона из-за погодных условий установлены IV–V классы пожарной опасности. При этом синоптики прогнозируют только кратковременные дожди.

В таких условиях даже одна искра может привести к большому пожару, который создаст угрозу для населенных пунктов, лесов и инфраструктуры. Поэтому с 20 мая по 1 июня в области вводим особый противопожарный режим с ограничением доступа в лес написал Цыбульский

В период действия режима запрещается посещение лесов, въезд в них на автомобилях, разведение костров, курение.