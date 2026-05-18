В лесах Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров Режим ЧС ввели в лесах Приамурья из-за пожаров

Москва18 мая Вести.Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на всей территории Амурской области из-за высокого риска возникновения пожаров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Орлов 15 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что в 13 муниципальных округах сохраняется четвертый (высокий) класс пожарной опасности.

За минувшие сутки пожарно-спасательные формирования области выезжали на тушение возгораний сухой растительности 14 раз, общая площадь составила более 280 гектаров. В тушении палов были задействованы 56 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, 14 единиц техники говорится в сообщении

В 27 муниципалитетах сохраняется особый противопожарный режим, в период действия которого категорически запрещается проводить все виды работ с использованием открытых источников огня.

С начала пожароопасного периода в регионе было составлено 763 административных протокола на общую сумму 1,7 миллиона рублей.