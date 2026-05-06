Мазур досрочно установил особый противопожарный режим в Томской области В Томской области установлен особый противопожарный режим

Москва6 мая Вести.На всей территории Томской области установлен особый противопожарный режим. Об этом в MAX сообщил глава региона Владимир Мазур.

Принял решение установить особый противопожарный режим на всей территории области говорится в сообщении

Губернатор напомнил о запрете разжигать костры и мангалы. Также запрещено проводить пожароопасные работы в лесу, населенных пунктах, объектах экономики и инфраструктуры.

Запрещено выжигать растительность, в том числе, на сельскохозяйственных полях и мичуринских участках отметил Мазур

Лесопожарные службы региона перешли на усиленный режим работы. Телефон круглосуточной прямой линии лесной охраны: 8 800 100 94 00.