Москва6 маяВести.На всей территории Томской области установлен особый противопожарный режим. Об этом в MAX сообщил глава региона Владимир Мазур.
Принял решение установить особый противопожарный режим на всей территории областиговорится в сообщении
Губернатор напомнил о запрете разжигать костры и мангалы. Также запрещено проводить пожароопасные работы в лесу, населенных пунктах, объектах экономики и инфраструктуры.
Запрещено выжигать растительность, в том числе, на сельскохозяйственных полях и мичуринских участкахотметил Мазур
Лесопожарные службы региона перешли на усиленный режим работы. Телефон круглосуточной прямой линии лесной охраны: 8 800 100 94 00.