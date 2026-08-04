Москва4 авг Вести.Количество пожаров в Томской области продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба областного Департамента лесного хозяйства. В регионе зафиксировано 45 очагов. За прошедшие сутки специалистам удалось потушить 8 лесных пожаров в разных районах.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано восемь лесных пожаров на территории Александровского (1), Верхнекетского (4), Колпашевского (2) и Каргасокского (1) лесничеств. Действует 45 лесных пожаров, из них три локализованы на территории Верхнекетского (2) и Кедровского (1) лесничеств отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Ранее на помощь томским пожарным прибыли 50 специалистов из Иркутской области. Всего в ликвидации огня в регионе сейчас задействовано свыше 400 человек, включая более 270 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны и представителей семи регионов страны — от Дальнего Востока до Северо-Запада. В ближайшее время ожидается подкрепление еще 50 специалистов из Амурской области.

Режим ЧС в лесах Томской области действует с 13 июня. Ситуация осложнилась из-за вспышки грозовых пожаров на труднодоступных и удаленных территориях.