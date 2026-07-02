На территории ХМАО действуют 35 лесных пожаров В ХМАО площадь лесных пожаров превысила 10 тыс. га

Москва2 июл Вести.Площадь лесных пожаров, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе, за сутки выросла. Данные приводит департамент недропользования и природных ресурсов региона.

По данным на 09.00 2 июля, в регионе действуют 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 10 045,4 га (в т.ч. нелесная площадь – 1108 га) в Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Березовском и Белоярском районах, из которых 10 локализованы на площади 3 181,9 га говорится в сообщении

К тушению привлечено 512 человек. Это работники Авиалесоохраны Югры, привлеченные сотрудники ГУ МЧС России по Югре, "Центроспас-Югория". Используется авиатехника.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет уточняет ведомство

Режим ЧС муниципального характера введен в Нижневартовском районе. Там запрещено посещать леса.

1 июля площадь лесных пожаров на территории ХМАО составила 9 380,3 га (в т.ч. нелесная площадь - 1108 га).