Москва15 июнВести.Площадь четырех лесных пожаров в Ленском районе Якутии за сутки увеличилась с 281 га до 1,2 тысячи га. Об этом сообщили в республиканской Авиалесоохране.
По данным ведомства, два возгорания ликвидируют в Таежном лесничестве, третье – в Витимском участковом лесничестве, четвертое – в Хамринском.
Сейчас на тушении задействованы 111 человек парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны и 26 огнеборцев Якутлесресурсасказано в сообщении
Отмечается, что дополнительно к местам возгораний будут переброшены 25 десантников-пожарных Вилюйского авиаотделения.