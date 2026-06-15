Площадь лесных пожаров в Ленском районе Якутии увеличилась до 1,2 тыс. га

В Ленском районе Якутии продолжают тушить лесные пожары на площади 1,2 тыс. га Площадь лесных пожаров в Ленском районе Якутии увеличилась до 1,2 тыс. га

Москва15 июн Вести.Площадь четырех лесных пожаров в Ленском районе Якутии за сутки увеличилась с 281 га до 1,2 тысячи га. Об этом сообщили в республиканской Авиалесоохране.

По данным ведомства, два возгорания ликвидируют в Таежном лесничестве, третье – в Витимском участковом лесничестве, четвертое – в Хамринском.

Сейчас на тушении задействованы 111 человек парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны и 26 огнеборцев Якутлесресурса сказано в сообщении

Отмечается, что дополнительно к местам возгораний будут переброшены 25 десантников-пожарных Вилюйского авиаотделения.