Москва28 маяВести.Площадь действующих лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе удвоилась за сутки и в настоящее время составила 320 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов региона.
Одно из возгораний локализовано на площади 0,62 га.
По данным на 09.00 28 мая, в автономном округе действует два лесных пожара в Кондинском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 320,62 га
Ландшафтные возгорания отсутствуют. Угрозы населенным пунктам нет.
27 мая в округе действовали два лесных пожара в Кондинском районе на общей площади 153 га. 28 мая здесь прогнозируется IV класс пожарной опасности.
В ликвидации огня принимают участие 78 работников авиалесоохраны Югры, задействован вертолет с применением водосливного устройства, а также самолет и вертолет для доставки работников к местам возгораний.