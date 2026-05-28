Москва28 мая Вести.Площадь действующих лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе удвоилась за сутки и в настоящее время составила 320 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Одно из возгораний локализовано на площади 0,62 га.

По данным на 09.00 28 мая, в автономном округе действует два лесных пожара в Кондинском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 320,62 га сказано в сообщении ведомства в MAX

Ландшафтные возгорания отсутствуют. Угрозы населенным пунктам нет.

27 мая в округе действовали два лесных пожара в Кондинском районе на общей площади 153 га. 28 мая здесь прогнозируется IV класс пожарной опасности.

В ликвидации огня принимают участие 78 работников авиалесоохраны Югры, задействован вертолет с применением водосливного устройства, а также самолет и вертолет для доставки работников к местам возгораний.