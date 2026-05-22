Из-за усиления лесных пожаров в Хабаровском крае ввели ЧС В лесах Хабаровского края вводят режим ЧС регионального характера

Москва22 мая Вести.Из-за увеличения числа пожаров в лесах Хабаровского края вводится режим ЧС. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

В связи с усложнением лесопожарной обстановки на территории края, принято решение о введение ЧС в лесах регионального характера говорится в сообщении ведомства

В лесах 22 мая зарегистрировано 14 лесных пожаров, один из них уже локализован. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 9 915 гектаров.

Лесные пожары находятся далеко от населенных пунктов и не представляют угрозы.