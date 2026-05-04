Режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров В Туве ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

Москва4 мая Вести.Режим ЧС регионального характера был введен в Туве из-за сложной пожарной обстановки в лесах. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, введенный режим означает полный запрет на посещение лесов и въезд в них всех видов транспорта.

Сейчас сложнее всего ситуация в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания. Статистика неутешительна: с начала сезона зарегистрировано 35 лесных пожаров написал Ховалыг

Он добавил, что в 29 случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Глава республики призвал жителей незамедлительно сообщать в экстренные службы о возгораниях в лесных массивах.