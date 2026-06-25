В Нерюнгринском районе Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров Из-за лесных пожаров в Нерюнгринском районе Якутии введен режим ЧС

Москва25 июн Вести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Нерюнгринского района Якутии. Об этом сообщает республиканское ГБУ "Якутская база авиационной охраны лесов".

Там отметили, что введен строгий запрет на посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств на землях лесного фонда и иных категорий, включая поймы рек и берега озер.

Исключение сделано только для организаций и граждан, задействованных в тушении пожаров.

С 25 июня 2026 года на территории Нерюнгринского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера говорится в сообщении Авиалесоохраны Якутии "ВКонтакте"

В ведомстве отметили, что создан оперативный межведомственный штаб, усилено патрулирование прилегающих к лесным массивам дорог, проверяется состояние минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

Граждан призывают соблюдать запреты и не подвергать себя и окружающих опасности.