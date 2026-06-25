Москва25 июнВести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Нерюнгринского района Якутии. Об этом сообщает республиканское ГБУ "Якутская база авиационной охраны лесов".
Там отметили, что введен строгий запрет на посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств на землях лесного фонда и иных категорий, включая поймы рек и берега озер.
Исключение сделано только для организаций и граждан, задействованных в тушении пожаров.
С 25 июня 2026 года на территории Нерюнгринского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характераговорится в сообщении Авиалесоохраны Якутии "ВКонтакте"
В ведомстве отметили, что создан оперативный межведомственный штаб, усилено патрулирование прилегающих к лесным массивам дорог, проверяется состояние минерализованных полос вокруг населенных пунктов.
Граждан призывают соблюдать запреты и не подвергать себя и окружающих опасности.