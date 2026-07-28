В Верхоянском районе Якутии ввели режим ЧС из-за паводка Режим ЧС действует в Верхоянском районе Якутии

Москва28 июл Вести.В Верхоянском районе Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В связи с осложнением гидрологической обстановки и угрозой подтопления населенных пунктов на территории Верхоянского района введен режим ЧС муниципального характера говорится в сообщении

Летний паводок затронул несколько регионов Якутии: Сунтарский, Верхоянский, Ленский, Олекминский и Эвено-Бытантайский. Подтоплены дороги, социальные объекты и дворовые территории.

Однако наиболее сложная ситуация остается в Верхоянском районе. В селе Суордах уровень воды в реке превысил опасную отметку – 855 см. Подтоплены 60 дворов, в том числе 54 жилых дома.

Власти подготовили пункты временного размещения для жителей, пострадавших от паводка. Людям предоставят все необходимое.

Сейчас в Верхоянске продолжается строительство защитной дамбы, которая позволит в дальнейшем снизить риски подтопления населенных пунктов.