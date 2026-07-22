Режим повышенной готовности введен в Тюменском округе в связи с паводком

В Тюменском округе из-за подтоплений введен режим повышенной готовности Режим повышенной готовности введен в Тюменском округе в связи с паводком

Москва22 июл Вести.На территории Тюменского округа сложилась паводкоопасная ситуация, в введен режим повышенной готовности, сообщила глава округа Ольга Зимина.

Она разъяснила, что такое решение принято в связи с ростом уровня воды в реке Тура: по данным на 8.00 22 июля, он составил 787 сантиметров, поднявшись за сутки на 25 сантиметров.

Локальные подтопления фиксируем уже в нескольких населенных пунктах округа, и, по прогнозам гидрологов, уровень воды может продолжить рост написала она в мессенджере MAX

По информации специалистов Тюменского гидрометцентра, причиной подъема воды стали продолжительные дожди в Тюменской и Свердловской областях, переувлажнение почвы и дополнительный приток воды из соседних регионов.

Как сообщила Зимина, в округе с 22 июля ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки, а также проверяется готовность сил и средств. Особое внимание будет уделено территориям, расположенным в поймах рек.

Руководители территориальных управлений должны обеспечить непрерывное наблюдение за уровнем воды, а также контролировать состояние гидротехнических сооружений и объектов – источников потенциальной экологической опасности.

Жителей округа будут информировать о режиме повышенной готовности и порядке действий при ЧС всеми доступными средствами: в соцсетях, мессенджерах, на сходах граждан, во время подворовых обходов и т.д.

Ситуация находится на постоянном контроле администрации Тюменского округа и профильных служб, заверила Зимина.