В Челябинской области усилят контроль за состоянием гидротехнических сооружений

В Челябинской области усилят контроль за состоянием ГТС из-за дождей В Челябинской области усилят контроль за состоянием гидротехнических сооружений

Москва14 июл Вести.Власти Челябинской области усилят контроль за состоянием гидротехнических сооружений (ГТС) на водоемах из-за длительных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства экологии в социальной сети "ВКонтакте".

Такое поручение было дано 14 июля на оперативном заседании рабочей группы в региональном Минэкологии под председательством замгубернатора Челябинской области Александра Козлова.

В настоящее время на всех территориях ситуация стабильная – подтоплений и затоплений нет.

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, … на Шершневском водохранилище сброс составляет 50 кубометров в секунду, на Аргазинском – 35 кубометров в секунду, что не превышает нормативных значений говорится в публикации

Отмечается, что 14 и 15 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.