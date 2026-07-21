Москва21 июл Вести.В нижнетавдинском округе Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Тавда до отметки "неблагоприятное явление". Об этом сообщил информационный центр правительства региона со ссылкой на директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Горина.

В связи с тем, что уровень воды в реке Тавда на территории Нижнетавдинского округа достиг отметки "неблагоприятное явление", решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям веден режим повышенной готовности говорится в публикации

По словам Горина, в округе уже стартовали превентивные мероприятия: специалисты обходят дворы, проверяют пункты временного размещения и наличие необходимых запасов. Также запланировано усиление дамб и защитных насыпей. Если вода поднимется до критической отметки, будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такие же меры сейчас принимают во всех муниципалитетах, где есть угроза подтоплений.

Андрей Горин добавил, что ситуация на местах полностью контролируется – вмешательства на уровне области пока не требуются, но все экстренные службы и ресурсы находятся в полной готовности.