В Тюмени водоочистные сооружения перевели на усиленный режим из-за паводка

Водоочистные сооружения Тюмени перевели на усиленный режим работы В Тюмени водоочистные сооружения перевели на усиленный режим из-за паводка

Москва16 июл Вести.В Тюмени приняли решение о переводе на усиленный режим работы водоочистных сооружений. Это связано с паводком на реке Туре, сообщает администрация города.

Предприняты все меры для обеспечения качественного водоснабжения, уточняют власти города.

Мы усилили контроль качества воды в реке и на всех этапах водоподготовки написано в публикации

Уточняется, что качество воды снизилось как из-за паводка, так и из-за критического снижения уровня кислорода в реке – это вызвано ее подпиткой болотными водами.

Для увеличения качества воды на очистных сооружениях в 10 раз увеличена дозировка порошкового угля. Также скорректированы пропорции реагентов.

Подаваемая в город вода безопасна, заключают власти Тюмени.