Москва16 июлВести.В Тюмени приняли решение о переводе на усиленный режим работы водоочистных сооружений. Это связано с паводком на реке Туре, сообщает администрация города.
Предприняты все меры для обеспечения качественного водоснабжения, уточняют власти города.
Мы усилили контроль качества воды в реке и на всех этапах водоподготовкинаписано в публикации
Уточняется, что качество воды снизилось как из-за паводка, так и из-за критического снижения уровня кислорода в реке – это вызвано ее подпиткой болотными водами.
Для увеличения качества воды на очистных сооружениях в 10 раз увеличена дозировка порошкового угля. Также скорректированы пропорции реагентов.
Подаваемая в город вода безопасна, заключают власти Тюмени.