Москва23 июнВести.Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введенных в регионе ограничениях по объему отпускаемого топлива на АЗС "Газпромнефть".
В населенных пунктах – 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещенапояснил он в своем Telegram-канале
Глава региона пояснил, что это вынужденная превентивная мера для того, чтобы не допустить ажиотажа, что, в свою очередь, может привести к перебоям с поставками топлива.
Вместе с тем он успокоил: необходимые запасы топлива в Тюменской области имеются, поэтому покупать бензин и дизель впрок не стоит.