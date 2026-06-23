В Тюменской области введены ограничения на отпуск топлива на АЗС "Газпромнефть"

На АЗС "Газпромнефть" в Тюменской области введен лимит на топливо В Тюменской области введены ограничения на отпуск топлива на АЗС "Газпромнефть"

Москва23 июн Вести.Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введенных в регионе ограничениях по объему отпускаемого топлива на АЗС "Газпромнефть".

В населенных пунктах – 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена пояснил он в своем Telegram-канале

Глава региона пояснил, что это вынужденная превентивная мера для того, чтобы не допустить ажиотажа, что, в свою очередь, может привести к перебоям с поставками топлива.

Вместе с тем он успокоил: необходимые запасы топлива в Тюменской области имеются, поэтому покупать бензин и дизель впрок не стоит.