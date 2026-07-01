Артюхов: в ЯНАО нет дефицита топлива, запасы на уровне прошлого года

Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с топливом в регионе Артюхов: в ЯНАО нет дефицита топлива, запасы на уровне прошлого года

Москва1 июл Вести.В Ямало-Ненецком автономном округе не наблюдается дефицита топлива, ограничения на ряде АЗС введены, чтобы избежать ажиотажа и спекуляции. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Дефицита бензина и дизельного топлива сегодня на Ямале нет — запасы сформированы на уровне прошлого года. Большинство автозаправок временно все же ввели ограничения. Это делается, чтобы не допустить ажиотажа и спекуляции, планово обеспечивать жителей и предприятия отметил глава округа в мессенджере MAX

Он добавил, что особое внимание уделяется отдаленным районам, куда топливо завозится централизованно, в том числе в рамках подготовки к зиме.