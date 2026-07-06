Владимиров: дополнительные ограничения на топливо в Ставропольском крае не нужны

Власти Ставрополья не будут вводить дополнительные ограничения на топливо Владимиров: дополнительные ограничения на топливо в Ставропольском крае не нужны

Москва6 июл Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что региональные власти не будут вводить дополнительные ограничения на отпуск топлива на АЗС. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

По словам главы региона, в настоящее время в край везут более 5 тысяч тонн бензина АИ-92, 6,5 тысячи тонн АИ-95 и порядка 6 тысяч тонн дизельного топлива - это поможет восполнить запасы и стабилизировать ситуацию.

Владимиров отметил, что дополнительные меры излишни, достаточно уже действующих ограничений, введенных отдельными сетями АЗС.

Отдельно обсудили вопрос региональных ограничений на отпуск топлива - пока такие меры излишни. Считаю, что создавать дополнительные неудобства людям не нужно. Достаточно действующих ограничений, которые уже ввели отдельные сети АЗС написал Владимир Владимиров

При этом он поручил держать на особом контроле обеспечение топливом экстренных служб, правоохранителей и сельхозпроизводителей. В разгар уборочной кампании аграрии должны быть обеспечены горюче-смазочными материалами в полном объеме.

Минпром края будет ежедневно контролировать поставки топлива, а Минсельхоз – ситуацию с обеспечением хозяйств.