Москва23 июнВести.В Алтайском крае диверсифицировали систему поставщиков топлива и сформировали резервы снабжения с целью избежать искусственного дефицита топлива. Об этом сообщает правительство региона в мессенджере MAX.
Там отметили, что зафиксированы локализованные дефициты в топливной отгрузке АИ-92 и АИ-95 на заправочных предприятиях Барнаула, Бийска, Рубцовска и некоторых сельских территорий.
На основе межведомственного реагирования и взаимодействия с крупными поставщиками проводится минимизация рисков в восполнении доступных топливных запасовговорится в публикации
В краевом правительстве отметили, что основная масса розничных ограничений касается небольших предприятий торговли моторным топливом, а также "франшиз" с нерегулярной поставкой.
Власти региона заверили, что перебои с отпуском топлива не коснулись оперативных и экстренных служб, промышленности и базовых предприятий сельского хозяйства.