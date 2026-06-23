На Алтае диверсифицировали поставку ГСМ, чтобы избежать искусственного дефицита

В Алтайском крае минимизируют негативные факторы на топливном рынке На Алтае диверсифицировали поставку ГСМ, чтобы избежать искусственного дефицита

Москва23 июн Вести.В Алтайском крае диверсифицировали систему поставщиков топлива и сформировали резервы снабжения с целью избежать искусственного дефицита топлива. Об этом сообщает правительство региона в мессенджере MAX.

Там отметили, что зафиксированы локализованные дефициты в топливной отгрузке АИ-92 и АИ-95 на заправочных предприятиях Барнаула, Бийска, Рубцовска и некоторых сельских территорий.

На основе межведомственного реагирования и взаимодействия с крупными поставщиками проводится минимизация рисков в восполнении доступных топливных запасов говорится в публикации

В краевом правительстве отметили, что основная масса розничных ограничений касается небольших предприятий торговли моторным топливом, а также "франшиз" с нерегулярной поставкой.

Власти региона заверили, что перебои с отпуском топлива не коснулись оперативных и экстренных служб, промышленности и базовых предприятий сельского хозяйства.