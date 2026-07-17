Москва17 июл Вести.В уральском регионе сохраняется влияние циклона. Ожидаются продолжительные осадки, усложнится паводковая ситуация. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Ситуация в атмосфере изменится только в начале новой недели, указал метеоролог.

За этот период в Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, Башкирии, Прикамье и на востоке Поволжья может выпасть свыше 20-30 мм осадков, что осложнит и без того непростой паводковую обстановку… Антициклон над русской равниной сумеет вытеснить циклон дальше на восток, в Сибирь. Ко вторнику на Урале и в Зауралье наконец-то выглянет солнце. Но до той поры, повторюсь, погода здесь будет ненастной. В Тюмени, например, до понедельника - ливни и грозы, и плюс 23-25 градусов на термометрах. И лишь затем облака начнут рассеиваться и температура воздуха превысит климатическую норму