Юг Хабаровского края затянуло дымом от пожаров в Еврейской автономной области Причиной задымления на юге Хабаровского края стали пожары в Еврейской автономии

Москва12 мая Вести.Причиной сильного задымления на юге Хабаровского края стали лесные и ландшафтные пожары в соседней Еврейской автономной области. Об этом заявили в пресс-службе Дальневосточного гидрометцентра.

По словам синоптиков, которые приводит ТАСС, ситуация с задымлением может улучшиться 13 мая.

Дым в основном переносит западным ветром с территории Еврейской автономии. Там находится большинство очагов сказали в пресс-службе

Хабаровск во вторник затянуло плотным дымом от пожаров, в воздухе чувствуется запах гари и летает пепел. Видимость сильно ухудшилась и на дорогах края. Дым также фиксируется в поселках Чегдомын, Лермонтовка, Елабуга и Троицкое в Верхнебуреинском районе в центральной части края. По информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, на 12 мая зарегистрировано 17 пожаров на общей площади 3 802 га.

В понедельник Telegram-канал Amur Mash сообщал, что в Хабаровском крае вспыхнул крупный пожар, а из-за густого дыма на дороге почти нулевая видимость.