Пять лесных пожаров зарегистрировано в Хабаровском крае Площадь лесов, пройденная огнем в Хабаровском крае, превысила 1,5 тысячи га

Москва28 июн Вести.Пять лесных пожаров зарегистрировано Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах Хабаровского края, огонь прошел более 1,5 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона в мессенджере МАХ.

В крае зарегистрировано 5 лесных пожаров, из которых 1 очаг локализован, 3 очага находятся в зоне контроля... Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1534 га написали в пресс-службе

К тушению возгораний привлечены 48 специалистов и семь единиц техники.