Москва27 июнВести.Десять лесных пожаров действует на территории четырех округов Хабаровского края, сообщила пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки в мессенджере МАХ.
В крае зарегистрировано 10 лесных пожаров, из которых: - 2 очага локализованы; - 7 очагов находятся в зоне контроля - на значительном удалении и под постоянным мониторингом… Лесные пожары находятся в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах, а также в Охотском округенаписали в пресс-службе
Там также уточнили, что огонь прошел 2906 га. В тушении участвуют 86 специалистов и 17 единиц техники.