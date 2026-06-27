Почти три тысячи га пройдено огнем в лесах Хабаровского края

Десять лесных пожаров зарегистрировано в Хабаровском крае Почти три тысячи га пройдено огнем в лесах Хабаровского края

Москва27 июн Вести.Десять лесных пожаров действует на территории четырех округов Хабаровского края, сообщила пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки в мессенджере МАХ.

В крае зарегистрировано 10 лесных пожаров, из которых: - 2 очага локализованы; - 7 очагов находятся в зоне контроля - на значительном удалении и под постоянным мониторингом… Лесные пожары находятся в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах, а также в Охотском округе написали в пресс-службе

Там также уточнили, что огонь прошел 2906 га. В тушении участвуют 86 специалистов и 17 единиц техники.