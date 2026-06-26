Москва26 июн Вести.Общая площадь действующих в Хабаровском крае 12 лесных пожаров превысила 3 тыс. га. Об этом сообщает региональное Министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

Зарегистрировано 12 лесных пожаров, из которых 5 очагов локализованы, 7 — в зоне контроля, на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Лесные пожары находятся в Аяно-Майском, Комсомольском и Ульчском районах, а также в Охотском округе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3047 га