Москва25 июн Вести.На территории Хабаровского края действует 12 лесных пожаров, общая площадь которых достигла 2950 га. Об этом сообщает региональное Министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

В крае зарегистрировано 12 лесных пожаров, из которых 2 очага локализованы, а 7 находятся в зоне контроля. Лесные пожары находятся в Аяно-Майском, Комсомольском и Ульчском районах, а также в Охотском округе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2950 га