Москва22 июнВести.На территории Хабаровского края зарегистрированы 7 лесных пожаров, общая площадь которых составляет 1355 га. Об этом сообщает региональное Министерство лесного хозяйства и лесопереработки.
Зарегистрировано 7 лесных пожаров, 4 из которых находятся в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Очаги находятся в Аяно-Майском и Ульчском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1355 гаговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В министерстве уточнили, что все возгорания возникли из-за "сухих гроз", и пояснили, что действующие лесные пожары населенным пунктам и объектам экономики не представляют.
Накануне сообщалось, что в Хабаровском крае действовало 3 лесных пожара на площади 443 га.