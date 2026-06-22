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Лесные пожары в Хабаровском крае охватили более 1,3 тыс. га Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 1,3 тыс. га

Москва22 июн Вести.На территории Хабаровского края зарегистрированы 7 лесных пожаров, общая площадь которых составляет 1355 га. Об этом сообщает региональное Министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

Зарегистрировано 7 лесных пожаров, 4 из которых находятся в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Очаги находятся в Аяно-Майском и Ульчском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1355 га говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В министерстве уточнили, что все возгорания возникли из-за "сухих гроз", и пояснили, что действующие лесные пожары населенным пунктам и объектам экономики не представляют.

Накануне сообщалось, что в Хабаровском крае действовало 3 лесных пожара на площади 443 га.