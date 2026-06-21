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Три лесных пожара зарегистрированы в Хабаровском крае на площади 443 га

Почти 450 га охватили лесные пожары в Хабаровском крае Три лесных пожара зарегистрированы в Хабаровском крае на площади 443 га

Москва21 июн Вести.На территории Хабаровского края зафиксированы 3 лесных пожара на общей площади 443 га. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Все они находятся в Аяно-Майском районе в зоне контроля, на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 443 га. Угрозы населенным пунктам или объектам экономики нет уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В Министерстве обратили внимание, что ранее в регионе было ликвидировано три лесных пожара на общей площади 821 га.