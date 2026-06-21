Москва21 июнВести.На территории Хабаровского края зафиксированы 3 лесных пожара на общей площади 443 га. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Все они находятся в Аяно-Майском районе в зоне контроля, на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 443 га. Угрозы населенным пунктам или объектам экономики нетуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В Министерстве обратили внимание, что ранее в регионе было ликвидировано три лесных пожара на общей площади 821 га.