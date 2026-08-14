В ЯНАО за сутки увеличилась площадь природных пожаров Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилась

Москва14 авг Вести.Более чем на 4 тысячи гектаров увеличилась площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за минувшие сутки, сообщает Департамент гражданской защиты ЯНАО.

По состоянию на 08:30 14 августа в округе действует 44 природных пожара (Красноселькупский, Наудымский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 66985,8 гектаров уточняется в сообщении

В тушении природных пожаров задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами, пожары тушит 751 человек. За минувшие сутки они потушили три природных пожара на площади 3 477 гектаров.