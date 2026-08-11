В Оренбургской области почти сутки тушат природный пожар

Природный пожар почти сутки тушат на востоке Оренбургской области В Оренбургской области почти сутки тушат природный пожар

Москва11 авг Вести.Сотрудники МЧС больше 18 часов тушат природный пожар в Ясненском муниципальном округе, ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что между населенными пунктами Садовый, Веселовский и Керуембай горит сухая трава.

В ликвидации пожара на площади более 6,5 тысяч гектаров участвуют 15 сотрудников и 5 единиц техники МЧС России. Несмотря на сильный ветер, пожарным удается сдерживать огонь и не допускать его распространение на территорию населенных пунктов сказано в сообщении

Всего к ликвидации пожара привлечены 29 специалистов и 12 единиц техники.