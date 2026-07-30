Ландшафтный пожар угрожает поселку и детскому лагерю под Оренбургом

В Оренбургской области ликвидируют ландшафтный пожар Ландшафтный пожар угрожает поселку и детскому лагерю под Оренбургом

Москва30 июл Вести.Сотрудники МЧС борются с ландшафтным пожаром в Домбаровском районе Оренбургской области, есть угроза дальнейшего распространения огня, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что пожар угрожает поселку Домбаровский и детскому оздоровительному лагерю "Сокол". Детей на данный момент в лагере нет, добавили в ведомстве.

В превентивных целях проводится эвакуация. Сильный порывистый ветер способствует распространению огня сказано в сообщении

В ликвидации пожара участвуют более 40 человек и 17 единиц техники.