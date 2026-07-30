Москва30 июлВести.Сотрудники МЧС борются с ландшафтным пожаром в Домбаровском районе Оренбургской области, есть угроза дальнейшего распространения огня, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что пожар угрожает поселку Домбаровский и детскому оздоровительному лагерю "Сокол". Детей на данный момент в лагере нет, добавили в ведомстве.
В превентивных целях проводится эвакуация. Сильный порывистый ветер способствует распространению огнясказано в сообщении
В ликвидации пожара участвуют более 40 человек и 17 единиц техники.