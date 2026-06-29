На Камчатке вспыхнул лесной пожар на площади более 2 тыс. га

Лесной пожар на Камчатке распространился на площади более 2 тыс. га На Камчатке вспыхнул лесной пожар на площади более 2 тыс. га

Москва29 июн Вести.В Тигильском округе Камчатского края произошел крупный лесной пожар, который распространился на площади 2,1 тыс. га. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Площадь возгорания в настоящий момент составляет около 2100 Га. Угрозы населенных пунктам и задымления нет уточняется в канале ведомства на платформе MAX

К тушению огня привлечены 10 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части камчатского ГУ МЧС России, а всего задействованы около 55 человек.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время особый противопожарный режим действует в городском округе "поселок Палана", а также в Тигильском, Пенжинском, Быстринском, Мильковском округах. В нескольких населенных пунктах региона отмечаются повышенные классы пожарной опасности.