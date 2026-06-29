Москва29 июнВести.В Тигильском округе Камчатского края произошел крупный лесной пожар, который распространился на площади 2,1 тыс. га. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Площадь возгорания в настоящий момент составляет около 2100 Га. Угрозы населенных пунктам и задымления нетуточняется в канале ведомства на платформе MAX
К тушению огня привлечены 10 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части камчатского ГУ МЧС России, а всего задействованы около 55 человек.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время особый противопожарный режим действует в городском округе "поселок Палана", а также в Тигильском, Пенжинском, Быстринском, Мильковском округах. В нескольких населенных пунктах региона отмечаются повышенные классы пожарной опасности.