Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Мильково, пятый в Пущино Камчатки

Уровень пожарной опасности достиг опасных показателей в двух селах Камчатки Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Мильково, пятый в Пущино Камчатки

Москва28 июн Вести.Уровень пожарной опасности вырос в Мильковском районе Камчатки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

По данным УГМС, 28 июня в селе Мильково Мильковского округа показатель пожарной опасности достиг четвертого класса по региональной шкале. В селе Пущино Мильковского округа показатель пожарной опасности достиг пятого класса по региональной шкале. Явление продлится до 2 июля отметили в пресс-службе

Там уточнили, что проезд транспорта по сухой траве, оставленные в ней осколки и любая другая неосторожность человека в лесу могут спровоцировать возгорание.