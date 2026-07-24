МЧС: вулканический пепел выпал в еще одном районе Камчатки МЧС: пеплопад зафиксирован в населенных пунктах Мильковского округа Камчатки

Москва24 июл Вести.В Камчатском крае зафиксировано выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского округа после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Небольшое количество пепла обнаружено в селах Мильково и Долиновка, поселках Таежный и Лазо Мильковского муниципального округа. Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что пепел толщиной до 1 мм выпал в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального округа после извержения вулкана Шивелуч, который выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря.