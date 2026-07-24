Москва24 июлВести.Пеплопад не нарушил жизнедеятельность населения в поселке Ключи на Камчатке. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, в Усть-Камчатском округе было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла из-за извержения вулкана Шивелуч.
Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в экстренные службы муниципального округа от граждан не поступалиотметила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю в МАХ
В ведомстве напомнили жителям, как вести себя во время пеплопада. Рекомендуется закрыть окна и постараться не выходить на улицу.