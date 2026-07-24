МЧС: жизнь поселка Ключи на Камчатке из-за пеплопада не нарушалась

МЧС: пеплопад не нарушил жизнедеятельность населения в поселке Ключи на Камчатке МЧС: жизнь поселка Ключи на Камчатке из-за пеплопада не нарушалась

Москва24 июл Вести.Пеплопад не нарушил жизнедеятельность населения в поселке Ключи на Камчатке. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, в Усть-Камчатском округе было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла из-за извержения вулкана Шивелуч.

Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в экстренные службы муниципального округа от граждан не поступали отметила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю в МАХ

В ведомстве напомнили жителям, как вести себя во время пеплопада. Рекомендуется закрыть окна и постараться не выходить на улицу.