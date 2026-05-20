После извержения вулкана на Камчатке зафиксирован незначительный пеплопад МЧС: незначительный пеплопад зафиксирован на Камчатке после извержения вулкана

Москва20 мая Вести.В Камчатском крае зафиксирован пеплопад после сильного извержения вулкана Безымянный. Об этом сообщает региональный главк МЧС в сводке происшествий за последние сутки.

Произошел пепловый выброс из вулкана Безымянного на высоту до 10 км над уровнем моря. В результате зафиксировано незначительное выпадение пепла в с. Майское и п. Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа, без негативных последствий для жителей Камчатского края говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что 18 мая вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5 км над уровнем моря. Согласно прогнозам, характерные вулканические осадки могут фиксироваться в населенных пунктах Быстринского, Мильковского, Тигильского и Усть-Камчатского округов.

Спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к вулкану ближе чем на 10 км от вершины.