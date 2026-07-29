Пепел вулкана Шивелуч выпал в пяти поселках на Камчатке Выпадение пепла вулкана Шивелуч зафиксировано в пяти камчатских поселках

Москва29 июл Вести.Выпадение пепла после выбросов из вулкана отметили в пяти поселках Камчатского края, сообщила пресс-служба ИВиС ДВО РАН в Telegram-канале.

Небольшие пеплопады прошли в поселках Ключи, Козыревск, Майское, Эссо, Анавгай. Возможны слабые пеплопады в Атласово, Лазо и далее по долине реки Камчатки отметили в сообщении

Ранее сообщалось о двух пепловых выбросах из вулкана Шивелуч на высоту 9 и 7,5 тыс. км. После этого пеплопады были зафиксированы в Ключах и Козыревске.

По состоянию на 20.00 UTC 28 июля 2026 г. (23.00 мск) пепловый шлейф (красно-желтый) перемещался на юго-запад от вулкана.