Москва27 июнВести.Пожарные борются с огнем на южном берегу Крыма – в районе Ялты, сообщает республиканский главк МЧС.
Когда огнеборцы прибыли на место, было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки.
Огнеборцы ликвидируют лесной пожар в МО Ялта. … Площадь пожара составляет 3,2 гаговорится в публикации ГУ МЧС России по Крыму в MAX
Отмечается, что по состоянию на 09.20 ситуацию удалось стабилизировать, возгорание было локализовано.
Помимо специалистов спасательного ведомства, к тушению также привлечены силы и средства ГУП РК "КРЫМ-СПАС", представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, ФГБУ РК "Заповедный Крым" и волонтеры.