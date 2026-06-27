Под Ялтой горит лес на площади 3,2 га Пожарные тушат лес на южном берегу Крыма

Москва27 июн Вести.Пожарные борются с огнем на южном берегу Крыма – в районе Ялты, сообщает республиканский главк МЧС.

Когда огнеборцы прибыли на место, было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки.

Огнеборцы ликвидируют лесной пожар в МО Ялта. … Площадь пожара составляет 3,2 га говорится в публикации ГУ МЧС России по Крыму в MAX

Отмечается, что по состоянию на 09.20 ситуацию удалось стабилизировать, возгорание было локализовано.

Помимо специалистов спасательного ведомства, к тушению также привлечены силы и средства ГУП РК "КРЫМ-СПАС", представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, ФГБУ РК "Заповедный Крым" и волонтеры.