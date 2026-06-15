В Костромской области ликвидируют лесной пожар на площади в 3,5 га

Лесной пожар на площади в 3,5 га тушат в Костромской области В Костромской области ликвидируют лесной пожар на площади в 3,5 га

Москва15 июн Вести.В Костромской области разгорелся лесной пожар, огонь удалось остановить на площади в 3,5 га. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Возгорание обнаружили 15 июня, в понедельник, с помощью спутниковой системы.

Пожар в Нейском районе локализован в 16.45 на площади 3.5 га… Сейчас там продолжают работать 13 человек и 6 единиц техники говорится в сообщении пресс-службы

По оценке специалистов, пожар низовой, средней интенсивности.