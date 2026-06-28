Под Ялтой ликвидировали лесной пожар на площади 3,2 га

Лесной пожар под Ялтой ликвидирован на площади 3,2 га Под Ялтой ликвидировали лесной пожар на площади 3,2 га

Москва28 июн Вести.Сегодня днем крымским огнеборцам удалось ликвидировать лесной пожар под Ялтой, который начался утром в субботу, 27 июня. Об этом информирует республиканский главк МЧС.

Накануне сообщалось, что там произошло возгорание лесной подстилки.

Сегодня в 12.00 лесной пожар полностью ликвидирован на площади 3,2 га Говорится в публикации ГУ МЧС России по Крыму в MAX

Ранее в ведомстве уточняли, что к его тушению, помимо сотрудников МЧС, привлекались силы и средства ГУП РК "КРЫМ-СПАС", представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, ФГБУ РК "Заповедный Крым", а также волонтеры.