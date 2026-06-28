Москва28 июнВести.Сегодня днем крымским огнеборцам удалось ликвидировать лесной пожар под Ялтой, который начался утром в субботу, 27 июня. Об этом информирует республиканский главк МЧС.

Накануне сообщалось, что там произошло возгорание лесной подстилки.

Сегодня в 12.00 лесной пожар полностью ликвидирован на площади 3,2 га

Говорится в публикации ГУ МЧС России по Крыму в MAX

Ранее в ведомстве уточняли, что к его тушению, помимо сотрудников МЧС, привлекались силы и средства ГУП РК "КРЫМ-СПАС", представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, ФГБУ РК "Заповедный Крым", а также волонтеры.