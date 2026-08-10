На Ямале площадь природных пожаров сократилась за сутки на 5 тыс. га

Площадь природных пожаров на Ямале сократилась за сутки на 5 тыс. га На Ямале площадь природных пожаров сократилась за сутки на 5 тыс. га

Москва10 авг Вести.На Ямале за прошедшие сутки площадь природных пожаров сократилась более чем на 5 тысяч гектаров, ликвидированы 33 возгорания. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Всего на утро 10 августа, в округе действует 59 природных пожаров общей площадью более 49,2 тысячи гектаров. В ликвидации пожаров участвуют 698 человек, а также задействованы вертолеты Ми-8.

За прошедшие сутки ликвидировано 33 природных пожара на площади 14 221 гектаров. Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 730 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 186 507 гектаров говорится в сообщении

Для предупреждения новых возгораний ведется постоянных мониторинг, добавили в департаменте.