Москва6 маяВести.6 мая в 11.00 по местному времени в Усть-Коксинском районе Республики Алтай завершена ликвидация лесного пожара площадью 35 гектаров. Об этом в MAX сообщил глава республики Андрей Турчак.
На месте работали более 40 человек, применялась высокопроходимая техника. Угрозы населенным пунктам не допущеноговорится в сообщении
Турчак поблагодарил сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и всех, кто участвовал в тушении.
В настоящее время на территории региона не зафиксировано ни одного природного пожара. На Алтае действует особый противопожарный режим.
5 мая сообщалось, что лесной пожар удалось локализовать. Использовались беспилотники для отслеживания направление огня.