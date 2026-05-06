Лесной пожар площадью 35 га в Усть-Коксинском районе Алтая полностью потушен На Алтае полностью ликвидирован лесной пожар площадью 35 га

Москва6 мая Вести.6 мая в 11.00 по местному времени в Усть-Коксинском районе Республики Алтай завершена ликвидация лесного пожара площадью 35 гектаров. Об этом в MAX сообщил глава республики Андрей Турчак.

На месте работали более 40 человек, применялась высокопроходимая техника. Угрозы населенным пунктам не допущено говорится в сообщении

Турчак поблагодарил сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и всех, кто участвовал в тушении.

В настоящее время на территории региона не зафиксировано ни одного природного пожара. На Алтае действует особый противопожарный режим.

5 мая сообщалось, что лесной пожар удалось локализовать. Использовались беспилотники для отслеживания направление огня.