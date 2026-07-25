В Новоспасском районе открытое горение на объекте ТЭК полностью потушено Открытое горение на объекте ТЭК в Ульяновской области ликвидировано

Москва25 июл Вести.В Ульяновской области полностью ликвидировано открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, возникшее в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в мессенджере MAX.

Отмечается, что более двух суток пожар тушили свыше 300 человек личного состава и 83 единицы специальной техники. Удалось не допустить распространения огня на гражданские объекты. Взрывов топлива не было. Жертв среди огнеборцев и мирных жителей нет.

Более двух суток наши доблестные пожарные боролись с открытым огнем на объекте ТЭК в Новоспасском районе… На данный момент открытое горение полностью ликвидировано написал Алексей Русских

В настоящее время проводится проливка конструкций.

Глава региона поручил наградить отличившихся спасателей.

Правительству региона дано поручение срочно разработать меры поддержки для предприятия и его сотрудников, которые могут оказаться в вынужденном простое на время ремонта.