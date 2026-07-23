Почти 280 человек тушат пожар на атакованном объекте ТЭК в Ульяновской области

В Ульяновской области 279 человек тушат пожар на объекте ТЭК после атаки БПЛА Почти 280 человек тушат пожар на атакованном объекте ТЭК в Ульяновской области

Москва23 июл Вести.Почти 280 специалистов тушат пожар после удара БПЛА по объекту ТЭК в Ульяновской области. Об этом сообщает губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

Уточняется, что объект находится в Новоспасском районе.

На данный момент усилены пожарные расчеты, на ликвидации возгорания работают 279 человек и 78 единиц техники, аэромобильная группировка МЧС России пишет он

По словам губернатора, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал. На месте тушения работает заместитель главы региона Владимир Разумков.