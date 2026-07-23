Украинские БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области Губернатор Русских: при атаке БПЛА загорелся объект ТЭК в Ульяновской области

Москва23 июл Вести.В Ульяновской области украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атакован объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

При этом глава Ульяновской области предупредил, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО.

Ранее сообщалось, что ночью 23 июля в Ульяновской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту столицы региона.