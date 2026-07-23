Режим опасности атаки БПЛА введен в Новгородской и Ульяновской областях

Новгородская и Ульяновская области столкнулась с опасностью атаки БПЛА Режим опасности атаки БПЛА введен в Новгородской и Ульяновской областях

Москва23 июл Вести.В Новгородской и Ульяновской областях объявлена тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112 говорится в канале регионального ведомства в мессенджере MAX

Жителей Ульяновской области также оповестили по каналам РСЧС.

Как сообщалось ранее, ночью 23 июля воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Московскую, Самарскую, Нижегородскую и другие области.