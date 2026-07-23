Москва23 июлВести.В Новгородской и Ульяновской областях объявлена тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112говорится в канале регионального ведомства в мессенджере MAX
Жителей Ульяновской области также оповестили по каналам РСЧС.
Как сообщалось ранее, ночью 23 июля воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Московскую, Самарскую, Нижегородскую и другие области.