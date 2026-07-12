Москва12 июлВести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Мордовии, Владимирской и Нижегородской областях. Об этом сообщают региональные органы власти в мессенджере MAX.
Угроза атаки БПЛА во Владимирской областипредупреждает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Жителей Мордовии о беспилотной опасности оповестило правительство республики, нижегородцев – служба РСЧС.
Ранее ночью 12 июля в Мордовии и Нижегородской области объявлялась ракетная опасность.